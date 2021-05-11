الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة الفلسطينية»: 528 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

مي الكيلة
مي الكيلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 

وقالت في بيان إن قطاع غزة سجل 386 إصابة من مجمل الحالات  الجديدة.


وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 331617 إصابة.

 

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الكيلة، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية " وافا"، إن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.

 

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 266,472 بينهم 193,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة كورونا للقاح فيروس كورونا فلسطين

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