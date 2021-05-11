الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس قناة السويس يهدي الرئيس السيسي مصحفًا هدية تذكارية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية تذكارية عبارة عن “مصحف”، وذلك أثناء زيارة الرئيس لقناة السويس، لافتتاح عدداً من المشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات القومية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل العاملين في هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على الجهد المبذول لتطويرها.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس ستبدأ في أعمال تطوير الجزء الجنوبي، والتي شهدت واقعة جنوح السيفينة البنمية “إفير جيفن”  مشيرا إلى أن تطوير هيئة قناة السويس يأتي تزامنا مع تطور حركة التجارة في العالم، وأن قناة السويس تملك رؤية مستقبلية لأعمال تطوير تواكب حركة الملاحة العالمية.

 وتفقد الرئيس المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لأهالي الشهداء من الجيش والشرطة مثنيًا على دور الدراما في إبراز التضحيات التي قدموها.

 وتفقد الرئيس المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، إلى محافظة الإسماعيلية وافتتح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتمثل في تدشين قاطرتين جديدتين بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم بمستشفى هيئة قناة السويس، ومقر إدارة الأنفاق والكباري والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.

ورفع الرئيس السيسي، اليوم، علم مصر على الكراكة «مهاب مميش» ويطلق إشارة دخولها الخدمة وانضمامها إلى الأسطول البحري التابع لهيئة قناة السويس.

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