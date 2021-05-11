الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف المنوفية : (4094) مسجداً تستقبل المصلين لأداء عيد الفطر المبارك

أوقاف المنوفية: 4094 مسجداً لأداء صلاة العيد

اللؤاء إبراهيم أحمد
اللؤاء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية

صرح فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بأن المديرية قد أنهت استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد، مشيراً إلى أن عدد المساجد الكبرى التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر (4094) مسجداً بنطاق المحافظة ومؤكداً بأنه تم التنبيه على أئمة المساجد بألا تزيد مدة التكبيرات عن 7 دقائق والخطبة عن 10 دقائق والتأكيد بعدم فتح المساجد أمام المصلين إلا قبل الصلاة بـ10 دقائق ولا يتم فتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف مشرفة معتمدة وعدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات داخل المساجد.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد بأي ساحات أو أماكن مفتوحة من الساحات العامة بمراكز الشباب والزوايا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واستمرار القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المساجد حتى اليوم السابق لعيد الفطر وعدم فتح دورات المياه ، مضيفاً بأنه تم التأكيد على جميع الإدارات التابعة للمديرية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية وعدم دخول أي مصلى غير ملتزم مع مراعاة التباعد الاجتماعي والانصراف مباشرة عقب الانتهاء من أداء الصلاة.  

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ناشدهم بالتعاون في تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

كان ذلك في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد التام والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية بشأن فتح المساجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

المنوفية وزارة الأوقاف شعائر صلاة العيد زوايا لاقامة تكبيرات استعداد تشديد

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