داخل مستشفى العباسية.. استمرار حبس المتهم بقتل والدته في عين شمس

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس مختل عقليا داخل مستشفى العباسية، متهم بقتل والدته خنقًا، بدائرة قسم شرطة عين شمس، لحين الانتهاء من التقرير الطبي.

كانت التحقيقات كشفت أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بقيام شاب مختل عقليا بقتل والدته خنقًا، وبالانتقال تبين صحة البلاغ.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها كانت ترعى المتهم عقب إصابته بمرض عقلي، و يوم الواقعة شل حركتها وخنقها حتي فارقت الحياة.

وبضبط المتهم ظهرت عليه أعراض عدم الادراك، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة جرائم القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.