وزير بلجيكي: عنف إسرائيل غير المتكافئ ضد الفلسطينيين سلوك إجرامي

قال وزير الدولة البلجيكي آندريه فلاهو، اليوم الثلاثاء، إن عنف إسرائيل غير المتكافئ والقاتل ضد الفلسطينيين لا يطاق و إجرامي.

وأضاف الوزير البلجيكي في تصريحات صحفية ونقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين والأطفال، وتدمير كل الآمال في السلام يومًا بعد يوم".

وتابع: "هناك حاجة لعقوبات صارمة لضمان احترام القانون الدولي، وليس مجرد كلام، بل أفعال قوية وملموسة".

وفي سياق متصل، اكد عدد من قناصل دول أوروبية أن ما يجري في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في مدينة القدس من إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية "يثير القلق الشديد، وهي أعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض" وفقا لما نقلته وسائل اعلام فلسطينية.

ودعوا في بيان صدر عنهم عقب زيارتهم لحي الشيخ جراح، صباح اليوم الثلاثاء، للتعرف على أوضاع الأسر الفلسطينية المهددة بالإخلاء، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوتر الحالي في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن.

واستمع القناصل الى شرح تفصيلي من الأهالي في الحي عن اجراءات الاحتلال لتهويده، والتنكيل والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وأكد الأهالي حقهم في البقاء في منازلهم، وعدم الرضوخ لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم وترتقي لجرائم الحرب، مشددين على أنهم لن يعترفوا بأي قرار يقضي بإخلائهم من منازلهم.

يأتي هذا فيما أعلنت كتائب القسام مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة، كما أعلنت أيضا حركة الجهاد الإسلامي مقتل اثنين من قادتها في الغارات.

يأتي هذا فيما ندد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالقصف الجوي الإسرئيلي على قطاع غزة، والذي أسقط 21 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، واصفًا هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسئولة، والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.