الاتحاد الأوروبي: التصعيد في القدس وغزة يؤكد الحاجة لاستئناف التفاوض

طالب الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي في القدس وغزة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن التصعيد في القدس وغزة يؤكد الحاجة لاستئناف التفاوض لإيجاد حل سلمي دائم، وفق لقناة العربية الاخبارية.



وكانت قد أبدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، "قلقاً كبيراً" حيال تصاعد أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، الصحافيين في جنيف "ندين كافة أشكال العنف وكافة أشكال التحريض على العنف والانقسامات القومية والاستفزازات".

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث انتهاكات إسرائيل بالقدس

العرب والعالم

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث انتهاكات إسرائيل بالقدس

وتواصل الغارات الجوية على قطاع غزة، الثلاثاء، موقعة 25 قتيلاً، من بينهم 9 أطفال، كما أصيب أكثر من 100 فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى الإدارة المدنية في جباليا شمال القطاع، تزامناً مع قصف من الزوارق الحربية غرب غزة بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

في حين استمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة. وأفاد مراسل "العربية" بإصابة منزلين في عسقلان، فيما أكدت مصادر طبية إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في عسقلان إلى 31، من بينهم واحد في حال الخطر، بحسب مصادر طبية إسرائيلية، حيث استقبل مستشفى عسقلان الجرحى.

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأودت بحياة 20 شخصاً على الأقل "عشوائية وغير مسؤولة".

وحمّل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية "هذا التصعيد الخطير" للوضع في القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.

تتواصل الغارات الجوية على قطاع غزة، الثلاثاء، موقعة 25 قتيلاً، من بينهم 9 أطفال، كما أصيب أكثر من 100 فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى الإدارة المدنية في جباليا شمال القطاع تزامنا مع قصف من الزوارق الحربية غرب غزة بحسب ما "العربية".