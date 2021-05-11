قناصل أوروبيون عقب زيارتهم للشيخ جراح: ما يجري غير قانوني و يؤجج التوتر على الأرض

أكد عدد من قناصل دول أوروبا، أن ما يجري في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في مدينة القدس من إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية "يثير القلق الشديد، وهي أعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض" وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

ودعوا في بيان صدر عنهم عقب زيارتهم لحي الشيخ جراح، صباح اليوم الثلاثاء، للتعرف على أوضاع الأسر الفلسطينية المهددة بالإخلاء، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوتر الحالي في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن.

واستمع القناصل إلى شرح تفصيلي من الأهالي في الحي عن إجراءات الاحتلال لتهويده، والتنكيل والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وأكد الأهالي حقهم في البقاء في منازلهم، وعدم الرضوخ لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم وترتقي لجرائم الحرب، مشددين على أنهم لن يعترفوا بأي قرار يقضي بإخلائهم من منازلهم.

يأتي هذا فيما أعلنت كتائب القسام مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة، كما أعلنت أيضا حركة الجهاد الإسلامي مقتل اثنين من قادتها في الغارات.

يأتي هذا فيما ندد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالقصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسقط 21 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، واصفًا هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسئولة، والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.



وحمل «أبوالغيط» في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير.

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير.