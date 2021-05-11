عيد الفطر المبارك 2021.. تجهيزات لاغنى عنها هذه الأيام

عيد الفطر 2021

تفصلنا ساعات عن دخول عيد الفطر المبارك، لذا لابد من الاستعداد فيما يخص تنظيف المنزل وشراء الملابس وإعداد الطعام والعديد من التحضيرات الأخرى الهامة التى تجعلنا نستقبل العيد ونحن في كامل استعدادتنا.

وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن الاستعداد للدخول لعيد الفطر المبارك2021.

تدوين الاستعدادات

علينا تدوين كافة الاستعدادات الخاصة بالعيد وذلك من خلال استخدام الذاكرة والعمل على صفاء الذهن وكتابة كافة المتطلبات الخاصة بهذه الفترة، من منظفات ومواد غذاية وغيرها بسبب غلق المحلات خلال أيام العيد ومابعدها.

وجبات مجمدة

يمكنك تحضير وجبات مجمدة ووضعها في الفريزر حتى تتجنبي ازدحام الأسواق، وعمل جدول لما سيتم طبخه خلال هذه الأيام مثل شراء الفراخ واللحمة والجلاش وغيرها.

صالون التجميل

سواء الرجل او المرأة في حالة قرار الذهاب لصالون التجميل لا يمكن التردد في الذهاب في هذه الأيام، حيث انها مزدحمة للغاية وخاصة في حالة قرار صبغ الشعر حتى يكون لديك فرصة لتغيير اللون .

استعداد لعيد الفطر 2021 بالنسبة للمنزل

العمل على تنظيف المنزل مرتب ومعطر حتى لو تخططين للسفر والذهاب للعائلة في العيد، لذا نقوم بالتنظيف بشكل مرتب وشراء زينة للمنزل وبالونات لاستقبال العيد في خطوة جميلة تستعدي روحانيات الأيام.

كيفية الاستعداد لعيد الفطر 2021

شراء الملابس بحسب الميزانية

عليك شراء ملابس العيد بحسب الميزانية المخصصة للأسرة ومن الممكن عدم شراء اللبس بشكل كامل جديد يمكن قطعة من الملابس تكون جديدة واستدعاء القطعة الاخرى من دولابك بالنسبة للصغار.

صلاة العيد

استيقاظ اطفالك لصلاة العيد أمر هام للغاية ويشعرهم بجمال وروحانيات هذا اليوم لذا لا تغفل عن الصلاة بالطبع، وتهنئة الأقارب والجيران بقدوم العيد.

فرض الزكاة

لا تنس في استعدادك لعيد الفطر واجب فرض الزكاة عليك فلابد من تخصيص المبلغ قبل شراء الاحتياجات والتبرع به في بداية الامر ، حيث اوضحت دار الافتاء أن الزكاة لكل شخص 15 جنية كحد اقصي

إنهاء المشاحنات

من أفضل ما يحدث خلال ايام العيد هي انهاء المشاحنات من خلال التهنئة والمعايدات وتصفية الخلافات واستقبال العيد دون مشاحنات مع اي شخص.