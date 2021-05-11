الرئيس السيسي عن دراما رمضان: «مكنش واصل تمامًا للناس تضحيات الشهداء والمصابين»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه الشكر لعطاء الشعب المصري خلال الشهر الكريم.

وأضاف: «الدراما في شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدًا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنش واصل تمامًا للناس تضحيات الشهداء والمصابين».

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: «اللي تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلًا من شعب مصر».