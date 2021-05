في أحدث ظهور لها.. كيت ميدلتون ترتدي بلوزة حفل خطوبتها على الأمير ويليام

ظهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في أحدث ظهور لها على يوتيوب وهي ترتدي نفس البلوزة التي كانت ارتدتها في جلسة التصوير الخاصة بخطوبتها في عام 2010.

ووفقا لمجلة الأزياء والموضة الشهيرة Instyle، أظهرت الصور التي تم نشرتها دوقة كامبريدج وهي ترتدي بلوزة Whistles بيضاء (كريمي) حريرية على بنطال أسود، في مقطع فيديو سجلته الخريف الماضي وتم مشاركته حديثا.

وأعلنت ميدلتون في هذا الفيديو عن إصدار كتابها الذي يحمل عنوان Hold Still: A Portrait Of Our Nation 2020 أو "ابقوا صامدين، بورتريهات لأمتنا"، وَهو عبارة عن مشروع تصوير اذ يضم 100 صورة مختلفة عن تجارب الحياة في المملكة المتحدة مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقالت المجلة أن دوقة كامبريدج، 39، بدت أنيقة في البلوزة التي كانت ارتدتها في خطوبتها من الأمير ويليام في 2010، مشيرة إلى أن إعادة ارتدائها" له مغزى كبير" نظرا لأهمية الحدث (الخطوبة)، معتبرة إعادة إرتداء هذه البلوزه من خزانة ملابسها بأنه "الأهم حتى الآن".

وبحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، تبلغ تكلفته البلوزة 125 جنيهًا إسترلينيًا وتم بيعها لأول مرة من قبل سلسلة متاجر هاي ستريت البريطانية في عام 2008، مما يعني أن كيت تمتلك القطعة لسنوات عديدة.

و وبدت دوقة كامبريدج في الصور وهي ترتدي البلوزة تحت حزام جلدي أسود، وشعرها كان فضفاضا، كما ارتدت زوجًا من الأقراط الأنيقة وخاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت، َونالت على إعجاب العديد من المتابعين.

ولفتت المجلة إلى ان ميدلتون دخلت ايضا في شراكة مع Book Fairy UK وهي منظمة مكرسة لمشاركة الكتب مع الآخرين في جميع أنحاء العالم ، لترك 150 نسخة من كتابها الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يأتي هذا فيما أعلنت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام في تغريدة عبر "تويتر" أنهما أطلقا قناتهما الخاصة على يوتيوب، وأدرجا رابطا للمتابعين للاشتراك بالقناة.

وشاركا الزوجان مقاطع مصورة متعددة لأنفسهم في أثناء أداء واجباتهما الملكية مع بعض المقاطع من وراء الكواليس، من بينها مقطع فيديو للأمير ويليام وهو يقود طائرة هليكوبتر وآخر لكيت وهي تساعد في المزرعة.

ويقوم الزوجان بتوسيع وجودهما على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد تفعيل حسابهما على تويتر وانستجرام.