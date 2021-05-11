مصادر بالتعليم: حظر دخول أي كتاب يحمل ملاحظات بامتحانات الثانوية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تراجع عن قرار وزير التربية والتعليم بأنه لا يتم دخول امتحانات الشهادة الثانوية بكتاب عليه ملاحظات.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": سوف نعلن بعد العيد بعدة أيام ضوابط امتحانات الثانوية العامة ومن بينها هذا الموضوع.

وأضاف: الطالب يصطحب التابلت الموجود عليها كتاب المدرسة وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.

وأردف: الطلاب الذين لا يملكون تابلت، مثل المنازل والإعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.

واستكمل: الطالب معه الكتاب + جميع المصادر الرقمية وهذا كافي جدا "ويعمم على الجميع" ولذلك لن يتم السماح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه "حتى يستوي الجميع".

وكان الدكتور طارق شوقي قال إن امتحانات شهر مايو ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021، وهي إمتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة، وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الاسئلة أصغر، وتستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وارسالها وكذلك السوفت وير، وتهدف ايضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الامتحان التجريبي الثالث والاخير والذى سيتم عقده فى شكل يونيو سيكون محاكاة كاملة للإمتحان النهائي وأكثر تشابها مع الامتحان الرسمي، ولكنه سيكون أيضًا عبارة عن بروفة للامتحان وبلا درجات، ،وسيكون له جدول خاص به ويُعقد على مدار 5 أيام بمعدل مادتين كل اليوم، وسيكون زمن الامتحان بنفس زمن الامتحان الرسمي وأيضًا نفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي.



في سياق متصل اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 2021/5/29 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/8، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية.