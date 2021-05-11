«الإحصاء»: 1.2% انخفاض بالعجز في الميزان التجاري خلال فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.34 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 1.2%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 2.0%ـ حيث بلغت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بطاطس بنسبة 17.6%، برتقال طازج بنسبة 58.8%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 21.7%، أدوية ومستحضرات صيدلة 42.4%).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 23.1 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 6.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.7 ٪).

كما أظهرت بيانات الإحصاء انخفاض قيمة الواردات بنسبة 1.6٪، حيث بلغت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (البترول الخام بنسبة 61.0 %، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبة 11.6٪، لحوم بنسبة 11.7٪، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 12.0٪).



بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البترول بنسبة 39.1٪، سيارات ركوب بنسبة 23.9٪، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 6.7 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.9٪).

كان إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم قد تراجع في العام الماضي 2020 مسجلاً نحو 97.203 مليار دولار مقارنة مع 106.895 مليار في العام السابق عليه 2019.



وسجل عجز الميزان التجاري تراجع إلى نحو 42.045 مليار دولار في العام الماضي مقابل 45.885 مليار دولار في عام 2019.