تعرف على هدية عيد ميلاد آرتشي ابن الأمير هارى وميجان ماركل

دعم الأمير هاري وميجان ماركل مؤسسة اجتماعية نيوزيلندية تصنع ملابس محبوكة للعائلات المحتاجة بمناسبة عيد ميلاد ابنهم آرتشي، ليكون هذا ضمن أعمالهم الخيرية داخل المجتمع.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني اشترى دوق ودوقة ساسكس، اللذان يعيشان حاليًا في منزلهما الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في حي سانتا باربرا في مونتيسيتو مع ابنهما أرتشي ، البالغ من العمر عامين ، 200 قبعة من Make Give Live.

شاركت المنظمة صورة على Instagram تكشف أن الأمير هاري ، 36 عامًا ، وميجان ، 39 عامًا، تواصلوا مع المنظمة التي تتخذ من أوكلاند مقراً لها - والتي تعمل على شراء واحدة ، وإعطاء نموذج واحد - لشراء المنتجات باسم ابنهما في عيد ميلاده الأخير،. أسبوع ، والسماح بتوزيع 200 قبعة على العائلات المحتاجة الشتاء المقبل.

الزوجان ميجان وهاري

ليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يدعم فيها الزوجان الملكيان Make Give Live ، بعد أن اشتريا 100 قبعة من المنظمة في عيد الميلاد.

نشرت المنظمة مقطعًا بعنوان "هدية عيد ميلاد آرتشي للأطفال في نيوزيلندا '' ، وكشفت فيه: " شكرًا لك هاري وميجان ، دوق ودوقة ساسكس ، وبالطبع آرتشي على التبرع السخي ب 200 قبعة صغيرة لأصدقائك على الجانب الآخر جانب من العالم في نيوزيلندا.

لقد كنت ممتنًا جدًا لهم وسيتم إرسالهم في عبوات رعاية إلى ملاجئ حول نيوزيلندا لتدفئة قلوبهم وقلوبهم.

وأوضحت المؤسسة أنه بمجرد شراء الأمير هاري وميجان ماركل القبعات زادت المبيعات لديهم بصورة كبيرة، ووصفت رئيسة المؤسسة أن ما حدث هي هدية رائعة للمنظمة.

وأضافت:"استمر الطلب على القبعات على مدار العام، حيث انها غارقة في الطلبات الخاصة بالقبعات بعد أن شارك الزوجان الصور عبر صفحتهم على الانستجرام.

أظهرت اللقطات منذ فترة ماضية آرتشي البالغ من العمر سبعة أشهر وهو يرتدي قبعة 47 دولارًا (24.95 جنيهًا إسترلينيًا)، محزومًا ضد البرد بين ذراعي والده ، يقف بجانب بحيرة في ما كان يعتقد أنه ملاذهم الكندي لعيد الميلاد في جزيرة فانكوفر.