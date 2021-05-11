1297 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا وأرمينيا

سجلت وزارتا الصحة في بلغاريا وأرمينيا نحو 1297 إصابة جديدة و123 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.



بلغاريا

سجلت بلغاريا 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 411 ألفا و280 حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 116 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و45 شخصا.



أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 3 آلاف و5 حالات شفاء تام في آخر 24 ساعة، ليصل إلى 351 ألفا و397 متعافياً.



ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 42 ألفا و838 شخصا.



أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الثلاثاء 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 219 ألفًا و 596 إصابة.



وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء أركا الأرمينية - أنها سجلت 7 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4256 حالة.



وأبلغت الوزارة عن تعافي 475 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 205 آلاف و675 حالة.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.