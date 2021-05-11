الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«العيد فرحة».. «طقم وعيدية» لأطفال قرية الأحرار بالإسكندرية

شباب يوزعون ملابس
شباب يوزعون ملابس على الاطفال

يأتي العيد محملًا بالسعادة والبهجة التي ينتظرها الكبار والصغار، وفرحة العيد للأطفال تكمن في الملابس الجديدة التي ينتظرها كل طفل ليستقبل بها أيام العيد، ويتباهي بها بين أصدقائه، وهو ما بادر به مجموعة من شباب الإسكندرية، لشراء وتوزيع ملابس جديدة على الأطفال غير القادرين من الأسر الأكثر احتياجًا بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم.

مجموعة من 13 شابًا وفتاة حملوا على عاتقهم قبل انتهاء شهر رمضان بأن يكملوا فرحة 300 طفل بشراء ملابس جديدة لهم يستقبلون بها عيد الفطر المبارك.

يقول سيد يوسف، 24عامًا، من الإسكندرية، لـ "الدستور" إن فكرة المبادرة هو إسعاد الأطفال بـ«طقم العيد» والذي دائمًا يكمل فرحة الأطفال، فجميعنا في صِغرنا كنا ننتظر العيد لارتداء الملابس الجديدة والخروج للتنزه بها، وهو ما أردنا تنفيذه مع بعض الأطفال الأكثر احتياجًا بهدف إسعادهم.

وأضاف أنه شارك مع مجموعة من أصدقائه لكي يبدؤا في تجميع تكلفة الملابس وشرائها وتوزيعها، مشيرًا إلى انهم بدؤا بالنشر على  صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» لمن يريد المساهمة، حيث إن المبادرة لم تخرج عن الأهل والأصدقاء والمعارف، لتجميع تكلفة شراء الملابس.

وأوضح أن الهدف كان شراء ملابس جديدة، وليس التبرع بملابس مستعملة، وذلك لكي يرى الطفل أن ملابس العيد الخاصة به جديد بـ« التكت» وهو ما حرصنا عليه، لما له تأثير على نفوس الأطفال.


ولفت إلى أن المبادرة استهدفت الأطفال من سن 6 أشهر وحتي 14عامًا، ووزعت على الأولاد والفتيات، وكل طفل هو من اختار بنفسه طقم العيد الخاص به، وتم توزيع 300 طقم جديد، وتوزيع عيديديات أيضًا بشكل جمالي وذلك لأطفال قرية الأحرار بأييس شرق الإسكندرية.

وأشار إلى أنهم مجموعة من الشباب من سن 17 حتى 30سنة، اعتادوا خلال شهر رمضان والعيد، وخلال فترات متقاربة طوال العام على مد يد المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا، والتي يكون لديهم معرفة بحالتها المعيشية، لتخفيف العبء عليهم واسعادهم، لافتًا أنهم بجانب مبادرة الملابس، وزعوا خلال شهر رمضان700 شنطة رمضان في الإسكندرية، والأقصر، فضلًا عن توزيع زكاة الفطر والمال للمستحقين.

شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
شباب يوزعون ملابس على الاطفال
FB_IMG_1620725007502
FB_IMG_1620725007502
FB_IMG_1620725013634
FB_IMG_1620725013634
FB_IMG_1620725026260
FB_IMG_1620725026260
FB_IMG_1620725032958
FB_IMG_1620725032958
FB_IMG_1620725047608
FB_IMG_1620725047608
FB_IMG_1620725055620
FB_IMG_1620725055620
FB_IMG_1620725060973
FB_IMG_1620725060973
عيد الفطر مبادرة شباب أتيليه الإسكندرية ملابس العيد الغير قادرين فرحة العيد

الأكثر قراءة

حرارة «غير مستقرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسي: افتتاحات قناة السويس تؤكد عطاء الشعب المصري

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

الأحدث في الشرق الأوسط.. تعرف على وحدة القسطرة التي يفتتحها الرئيس السيسي

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تبدي «قلقًا كبيرًا» حيال التصعيد في القدس

بينهم أطفال ونساء.. الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين خلال أبريل

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين