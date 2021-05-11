الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «قناة السويس تحديات وإنجازات»

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، تحت عنوان "قناة السويس تحديات وإنجازات"، واستعرض الفيلم لقطات من إدارة أزمة تعويم السفينة البمنية الجانحة "إيفر جيفن" بقناة السويس وعدد من المشروعات التنموية وتطوير الأسطول البحري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجري الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية حالة من التأهب، حيث شهدت طرق الإسماعيلية، وخاصة الطريق الدائري عمليات تجميل غير مسبوقة، من إعادة دهان للطريق، وتعليق أعلام مصر، استعدادًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات هيئة قناة السويس، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسية بسام راضي.



ويفتتح الرئيس المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وكذلك المجموعة الأولى محطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد وببورتوفيق بالفيديو كونفرانس.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

افتتاح وحدة قسطرة مستشفى قناة السويس الأحدث في الشرق الأوسط

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، وحدة القسطرة بمستشفى هيئة قناة السويس "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات التي سيفتتحها الرئيس اليوم.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

وتحتوي وحدة قسطرة القلب على جهاز 520Innova IGS أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، والذى يتيح عمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية وملحقاتها من غرف الماكينات والجهاز والتحكم، بجانب تفقد العيادات الطبية منها القلب والاستشاري ومتابعة جهاز الموجات الصوتية ووحدة قياسات رسم القلب وقياس الضغط.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

ويتكون قسم القسطرة والقلب الجديد من 3 عيادات خارجية، وغرفة عمليات القسطرة القلبية التى تضم جهاز Innova IGS520 أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، ووحدة إفاقة ورعاية أساسية متطورة للقلب تضم 10 أسرة مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض "مونيتور" وأجهزة الإرواء الوريدى بالتنقيط وأجهزة التنفس الصناعى وجهاز أشعة متنقل وأجهزة الموجات الصوتية والدوبلر. ويضم قسم القسطرة والقلب الجديد وحدة قياسات حديثة للقلب مزودة بأفضل أجهزة رسم القلب وقياس الصغط لمدة 24 ساعة "هولتر"، وجهاز الموجات الصوتية على القلب العادية وبالمجهود.

ويأتي هذا في إطار خطة قناة السويس للارتقاء بالمنظومة الطبية وتطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بجانب تطبيق أفضل معايير الجودة وثقل خبرات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.