الخارجية الروسية: لافروف وجوتيريش سيناقشان الوضع في القدس الشرقية

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيناقشان أثناء محادثاتهما المخططة في موسكو التصعيد الجديد في القدس الشرقية واحتمال عقد اجتماع وزاري لمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية عن المصدر قوله:" إن موسكو جاهزة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في أي لحظة".

وأضاف: "أننا جاهزون لهذا الاجتماع الوزاري، ونؤيد هذه الفكرة بنشاط وفعالية"، لافتا إلى أن أنطونيو جوتيريش، الذي يلعب دور منسق عقد هذا اللقاء، سيصل إلى موسكو قريبا.

حريق الأقصى

واندلع أمس حريق في ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية؛ نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية باشتعال النيران بشجر قرب المسجد الأقصى بعد مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من الوضع في إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات في القدس والحرم الشريف.

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر ابريل الماضي 402 فلسطيني حوالي نصفهم من مدينة القدس التي تشهد مواجهات مستمرة منذ ما يقارب الشهر.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير أن من بين المعتقلين الشهر الماضي 61 طفلا وسبع نساء.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أبريل 2021 نحو 4400 أسير، بينهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال

والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 430 معتقلاً".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.

واستعرض التقرير قضية المعتقل محمد الحلبي (43 عاما) من قطاع غزة الذي "يواجه أطول محاكمة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة".

وقال التقرير "واجه الحلبي حتى تاريخ إصدار التقرير، منذ اعتقاله في يونيو من العام 2016، 159 جلسة محاكمة، أمام قضاء الاحتلال الإسرائيلي".