«أبواق السفن» تحيي الرئيس السيسي في قناة السويس

أطلق عدد من السفن والقاطرات المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس أبواقها، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدن القناة الثلاث.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، إلى محافظة الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتمثل في تدشين قاطرتين جديدتين بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم بمستشفى هيئة قناة السويس، ومقر إدارة الأنفاق والكباري والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.

ويرفع الرئيس السيسي، اليوم، علم مصر على الكراكة «مهاب مميش» ويطلق إشارة دخولها الخدمة وانضمامها إلى الأسطول البحري التابع لهيئة قناة السويس.

ويفتتح الرئيس السيسي محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي، وذلك بعد أعمال تطويرها لتعمل من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدي السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وكذلك المجموعة الأولى محطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد وبورتوفيق بالفيديو كونفرانس.