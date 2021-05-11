«الإحصاء»: 7.4% معدل البطالة بين المصريين بنهاية 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة سجل 7,4٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7,2٪ في الربع الرابع من عام 2020 بإرتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع نتيجة الموجة الثانية لفيروس كورونا التى بدأت فى يناير 2021 وهي بداية فترة جمع البيانات، وبالتالي انخفضت أعداد المشتغلين.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29,965 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة انخفاض مقدارها 2,3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,034 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,250 مليون فرد.

نسبة المتعطلين بحسب النوع

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.

وأرجع جهاز الإحصاء سبب ذلك الانخفاض إلى انخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وسجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالى قوة العمل ( 1,343 مليون ذكور، 812 ألف إناث) مقابل 2,166 مليون متعطل في الربع الرابع 2020 بانخفاض قدره 11 ألف متعطل بنسبة 0,5٪، بانخفاض قدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,6٪.

نسبة المتعطلين طبقا للفئات العمرية



وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنه ) 62,4٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:



• 5,8٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (7,1 ٪للذكور، 3,7 ٪ للإناث) مقابل 8,2٪ فى الربع السابق (الذكور 10,8٪ والإناث 4,5٪) .



• 31,1٪ لإجمالي الفئة العمرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (27,6 ٪ للذكور، 36,9 ٪ للإناث) مقابل 35,9٪ فى الربع السابق (الذكور 31,8٪ والإناث 41,6٪) .



• 25,5٪ لإجمالي الفئة العمرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (23,8 للذكور، 28,3 ٪ للإناث) مقابل 25,6٪ فى الربع السابق (الذكور 24,0٪ والإناث 28,0٪) .



• 37,6٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 30,3٪ خلال الربع السابق .

معدل البطالة في الحضر والريف

وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4٪ في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 11,1٪ في الربع المماثل من العام السابق، بينما ارتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4,0٪ فى الربع الرابع من عام 2020 مقابل 5,1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 81.5% فى الربع الحالي حيث بلغت النسبة فى الربع السابق 82٪ من إجمالي المتعطلين في الربع الحالي، حيث بلغت النسبة 38,3٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 36,3٪ بالربع السابق و36,2٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغت النسبة 43,2٪ بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 45,7٪ بالربع السابق و48,8٪ من الربع المماثل من العام السابق.