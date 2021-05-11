وزير الداخلية الألماني يتوقع مشكلات جديدة في قضايا الهجرة واللجوء

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيوهوفر عن رضاه عن نتائج سياسة الهجرة واللجوء الألمانية، إلا أنه صرح بأنه يتوقع مواجهة مشكلات جديدة.



وقال «زيوهوفر»، الذي يعتزم الانسحاب من العمل السياسي بعد تشكيل الحكومة القادمة: "يتضح أن عدد المهاجرين يرتفع من جديد، لا سيما على طريق البلقان".



وتابع قائلًا: "سوف أناقش ذلك مع كتلتي البرلمانية. يتعين علينا فعل شيء كي لا نعود إلى معدلات مقلقة مجددًا، إنني على قناعة بأن موضوع الهجرة سيظل محل اهتمام عند تسليم منصبي أيضًا".



وأضاف أنه في الماضي كان هناك قبول واسع بين المواطنين لتدفق لاجئين، عندما لم يتم استقبال أكثر من 200 ألف شخص سنويًا، وتابع قائلًا: "عندما أصبح العدد أكبر، نشأت مشكلات اجتماعية وسياسية"، لافتًا إلى أن أحزابًا مثل الجمهوريين استفادت من ذلك، "كما جعلها حزب البديل من أجل ألمانيا /إيه إف دي/ (اليميني المعارض) موضوعًا له".



يشار إلى أن 102 ألف و581 أجنبيًا قدموا طلب لجوء أولى في العام الماضي في ألمانيا، من بينها 26 ألفًا و520 طلبًا لحماية أطفال ولدوا في ألمانيا وتقل أعمارهم عن عام.



وفي عام 2019 كان تم تقديم 142 ألفًا و509 طلبات لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين.



وانتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في يناير الماضي ذلك بـ"أن هذه الأعداد المنخفضة هي نتيجة الإغلاق الصارم للحدود الخاصة بأوروبا"، وأضافت أنه تم إغلاق الحدود اليونانية- التركية والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي المجرية والكرواتية بشكل ممنهج.