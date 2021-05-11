الرئيس السيسي يصل إلى منصة الاحتفال بافتتاح مشروعات التتمية بقناة السويس

وصل، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى منصة الاحتفال بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بقناة السويس، وهي نفسها منصة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس



ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عددًا من المشروعات من بينها تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم بمستشفى هيئة قناة السويس، ومقر إدارة الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر وإطلاق إشارة دخول الكراكه "مهاب مميش" الخدمة وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السوي، وكذلك افتتاح محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي، وذلك بعد أعمال تطويرها لتعمل من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدي السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس



كما يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وكذلك المجموعة الأولى محطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

افتتاح وحدة قسطرة مستشفى قناة السويس الأحدث في الشرق الأوسط

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، وحدة القسطرة بمسشتفى هيئة قناة السويس "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية وذلك ضمن عدد من المشروعات التي سيفتتحها الرئيس اليوم.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

وتحتوي وحدة قسطرة القلب، على جهاز 520Innova IGS أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، والذى يتيح عمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية وملحقاتها من غرف الماكينات والجهاز، والتحكم، بجانب تفقد العيادات الطبية منها القلب والاستشاري ومتابعة جهاز الموجات الصوتية ووحدة قياسات رسم القلب وقياس الضغط.

الرئيس يفتتح مشروعات قناة السويس

ويتكون قسم القسطرة والقلب الجديد من 3 عيادات خارجية، وغرفة عمليات القسطرة القلبية التى تضم جهاز Innova IGS520 أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، ووحدة إفاقة ورعاية أساسية متطورة للقلب تضم 10 أسًرة مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض "مونيتور" وأجهزة الإرواء الوريدى بالتنقيط وأجهزة التنفس الصناعى وجهاز أشعة متنقل وأجهزة الموجات الصوتية والدوبلر. ويضم قسم القسطرة والقلب الجديد وحدة قياسات حديثة للقلب مزودة بأفضل أجهزة رسم القلب وقياس الصغط لمدة 24 ساعة "هولتر"، وجهاز الموجات الصوتية على القلب العادية وبالمجهود.

ويأتي هذا في إطار خطة قناة السويس للارتقاء بالمنظومة الطبية وتطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بجانب تطبيق أفضل معايير الجودة وثقل خبرات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.

تسليم سفن صيد مجهزة بأحدث التقنيات الفنية للشباب

تسليم الشباب 34 سفينة صيد ضمن الدفعة الأولى من سفن الصيد المجهزة على أعلى مستوى ووفقاً لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزاً للتنمية المجتمعية.

وقال محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، إن السفن صنعت في 4 ورش، وإن الشركة نفذت 8 سفن فيما تم تكليف شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية بـإنشاء10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركب إضافة إلي بناء 4 مراكب في ترسانة السويس.

وقال ان تصنيع المراكب داخل مصر وفرت في التكلفة بشكل كبير إضافة إلي تنفيذها خلال عام تقريباً رغم تأخر بعض التوريدات بسبب كورونا خاصة المعدات التي يتم استيرادها من خارج مصر.