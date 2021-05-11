صحة كفر الشيخ: طوارئ بالمستشفيات خلال العيد

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية استعدادا لاستقبال عيد الفطر، كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمديرية والمستشفيات وإلغاء الأجازات وتزويد المستشفيات بالأدوية وتوافر وكميات الدم الكافية، بالإضافة إلى إلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة.

وأضافت سلام، أن مرفق الإسعاف سيكون طوارئ على مدار 24 ساعة والتواصل الدائم بين غرف الأزمات بالمحافظة والمديرية، وغرفة الإسعاف، وتواجد الأطباء وفريق التمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" ، أنهم يتوقعون زيادة في أعداد مصابي كورونا خلال عيد الفطر بسبب الزيارات والتجمعات العائلية محذرة من تلك التجمعات لما فيه من خطورة على العائلة بأكملها.

فيما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية ، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، وعدم السماح بدخول المواطنين إلى مصيف بلطيم، حفاظاً على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، خلال تعليماته لرؤساء المدن شدد على متابعة غلق الحدائق والمتنزهات، موجهاً رؤساء المدن بالدعم الكامل للجانب الصحي، ومتابعة على مدار الساعة أي إصابات أو اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة توافر الاكسجيبن في التنكات والاسطوانات بالمستشفيات، واستمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع وأمام البنوك ومكاتب البريد، والمصالح الحكومية، وداخلها.