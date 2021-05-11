محافظ أسوان: مهلة أخيرة لدفع الرسوم للحاصلين على قبول التصالح

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو القادم لسرعة استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح (نموذج 9) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25% من إجمالي المبلغ المطلوب.



جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لطلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الرابعة على التوالي.



وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 1560 ملف، في حيث جار فحص 2308 ملفات ومعاينة 1347 ملفًا من إجمالي 20 ألفًا و320 طلبًا تقدم بها المواطنين للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.



وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع فى إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح ، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى.

وعلى الجانب الآخر استعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات التنفيذ في ملف التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة والتي وصل عدد طلبات المواطنين المطلوب معاينتها على المنظومة الإلكترونية للتقنين إلى 3124 طلب منهم 2143 طلب قاموا بدفع رسوم المعاينة من بينهم 2058 طلب تم معاينتهم وعرضهم على المساحة العسكرية.

جدير بالذكر أن واصلت اللجان الفنية الخاصة بالمعاينات الميدانية لأصحاب التصالح في مخالفات البناء أعمالها نهاراً وليلاً، وذلك بإجمالى 9 لجان على مستوى المحافظة موزعين على جميع المدن والمراكز.

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان