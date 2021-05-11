صحيفة سعودية: البحث عن الاستقرار الشامل غاية جميع الدول

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن البحث عن الاستقرار الشامل هو الغاية التي تلتقي عندها جميع الدول في مشارق الأرض ومغاربها، باستثناء تلك الكيانات التي تعاني من أنظمة تتخذ الإرهاب منهجية لها، وسلوكا تعتمد عليه في سبيل تحقيق غاياتها.



وأضافت الصحيفة -في افتتاحيتها بعنوان: (صناعة القرار.. القدرة والتأثير)- أن دول العالم تلتقي في هموم وتحديات مشتركة وإن تباينت في بعض الـرؤى والأهداف، وإن توحدت الغاية لن يتوحد الثقل الذي يميز الدول الـتي لـديها من الـقدرة علـى أن تصنع الـقرارين الإقليمي والدولي من غيرها.



وتابعت: كثيرة هـي الأطر الـتي نستنبطها حين ننظر إلى استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع لعمران خان رئيس الـوزراء بجمهورية باكستان، واجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كما التقي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلـى اليمن تيم ليندر كينغ، وجري خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع علـى الـساحة الـيمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولـة بشأن الـوصول إلـى حل سياسي شامل لـلأزمة اليمنية، وكذلك لقاء ولي العهد مع وزير الخارجية الـيوناني نيكولاوس ديندياس في اجتماع جرى خلالـه استعراض الـعلاقات الثنائية بين المملكة والـيونان، وأوجه الـتعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.



واختتمت الصحيفة: إن هذه اللقاءات تم معها نقاش أبرز التحديات والملفات المشتركة إلـى جانب بحث الأوضاع الإقلـيمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها، مما يبرز ثقل المملكة العربية الـسعودية في صناعة الـقرار في المجتمع الـدولـي والـتأثير علـى كل ما يدور في الـفلـك الإقلـيمي، وقدرتها في سبيل تعزيز كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة والعالم.