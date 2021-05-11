الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: البحث عن الاستقرار الشامل غاية جميع الدول

السعودية
السعودية

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن البحث عن الاستقرار الشامل هو الغاية التي تلتقي عندها جميع الدول في مشارق الأرض ومغاربها، باستثناء تلك الكيانات التي تعاني من أنظمة تتخذ الإرهاب منهجية لها، وسلوكا تعتمد عليه في سبيل تحقيق غاياتها.


وأضافت الصحيفة -في افتتاحيتها بعنوان: (صناعة القرار.. القدرة والتأثير)- أن دول العالم تلتقي في هموم وتحديات مشتركة وإن تباينت في بعض الـرؤى والأهداف، وإن توحدت الغاية لن يتوحد الثقل الذي يميز الدول الـتي لـديها من الـقدرة علـى أن تصنع الـقرارين الإقليمي والدولي من غيرها.


وتابعت: كثيرة هـي الأطر الـتي نستنبطها حين ننظر إلى استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع لعمران خان رئيس الـوزراء بجمهورية باكستان، واجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كما التقي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلـى اليمن تيم ليندر كينغ، وجري خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع علـى الـساحة الـيمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولـة بشأن الـوصول إلـى حل سياسي شامل لـلأزمة اليمنية، وكذلك لقاء ولي العهد مع وزير الخارجية الـيوناني نيكولاوس ديندياس في اجتماع جرى خلالـه استعراض الـعلاقات الثنائية بين المملكة والـيونان، وأوجه الـتعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.


واختتمت الصحيفة: إن هذه اللقاءات تم معها نقاش أبرز التحديات والملفات المشتركة إلـى جانب بحث الأوضاع الإقلـيمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها، مما يبرز ثقل المملكة العربية الـسعودية في صناعة الـقرار في المجتمع الـدولـي والـتأثير علـى كل ما يدور في الـفلـك الإقلـيمي، وقدرتها في سبيل تعزيز كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة والعالم.

السعودية الاستقرار الشامل بن سلمان ولي العهد

الأكثر قراءة

الأحدث في الشرق الأوسط.. تعرف على وحدة القسطرة التي يفتتحها الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يفتتح عدداً من مشروعات هيئة قناة السويس اليوم

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى القاهرة الكبرى والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تبدي «قلقًا كبيرًا» حيال التصعيد في القدس

بينهم أطفال ونساء.. الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين خلال أبريل

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين