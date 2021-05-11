الرئيس يسلم الشباب أول دفعة لسفن الصيد الحديثة بالإسماعيلية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات القومية في هيئة قناة السويس، من بينها تسليم الشباب 34 سفينة صيد، ضمن الدفعة الأولى من سفن الصيد المجهزة على أعلى مستوى ووفقاً لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزاً للتنمية المجتمعية.

وقال محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، إن السفن صنعت في 4 ورش، وإن الشركة نفذت 8 سفن، فيما تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بإنشاء 10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركبا، إضافة إلى بناء 4 مراكب في ترسانة السويس.

وقال إن تصنيع المراكب داخل مصر وفرت في التكلفة بشكل كبير إضافة إلى تنفيذها خلال عام تقريباً رغم تأخر بعض التوريدات بسبب كورونا، خاصة المعدات التي يتم استيرادها من خارج مصر.

افتتاحات الرئيس لمشاريع قناة السويس

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عدد من المشروعات من بينها تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم بمستشفى هيئة قناة السويس، ومقر إدارة الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.

وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر واطلاق اشاره دخول الكراكه "مهاب مميش " الخدمه وانضمامها للاسطول البحرى التابع لهيئة قناه السويس، وكذلك افتتاح محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي، وذلك بعد أعمال تطويرها لتعمل من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدي السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.

كما يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وكذلك المجموعة الأولى محطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.