أحزاب ومنظمات تونسية تجتمع اليوم في ساحة القصبة

لدعم الشعب الفلسطيني ..

يجتمع ظهر اليوم الثلاثاء أنصار عدد من الأحزاب والمنظمات بساحة القصبة، دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه العدوان الصهيوني، وفقا لما نقلته اذاعة موزاييك التونسية.

وطالبت أحزاب: التيار الشعبي، وحركة تونس الى الامام، وحزب العمال، وحركة الشعب، والوطن الاشتراكي، وحركة البعث، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وكل من، الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، والاتحاد العام لطلبة تونس، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، و الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، والرابطة التونسية للكتاب الأحرار، بضرورة التزام جميع الجميع والحضور من أجل نصرة القضية.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين الذي أيده عدد من الدول العربية.



ويبحث الاجتماع الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيداً، بينهم 9 أطفال، وامرأة، وإصابة أكثر من مئة آخرين، بينهم حالات خطيرة، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وممتلكات الفلسطينيين.



واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.