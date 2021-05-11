«فيديو فجر الأزمة».. طلب عاجل من جهات التحقيق في واقعة «الكفن» بعين شمس

طلبت جهات التحقيق، سرعة إجراء التحريات في إهانة وإذلال 3 أشخاص وإجبارهم على تقديم "الكفن" لعائلة بمنطقة عين شمس، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يكشف الواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا واسعًا

وتبين من التحقيقات ظهور 3 أشخاص من عائلة عاطف الريس، يحملون الكفن بين أيديهم وعلى كل كفن سلاح أبيض "سكين"، محاطين بمجموعة من الأشخاص طرف عائلة المرغنية.

تبين ان المجني عليهم اجبروهم على حمل كفنهم تحت تهديد السلاح، وهو ما أظهره الفيديو حتى مثلوا أمام 3 من كبار العائلة يجلسون على كراسي وكأنهم فى جلسة محاكمة عرفية.

وأظهر الفيديو تعدي المتهمين علي المجني عليهم بالسب والشتائم، كما احدث جدل واستياء بين أهالى منطقة عين شمس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التدخل للقبض عليهم، وبفحص الفيديو تبين أن طرفي الواقعة من منطقة عين شمس شرق القاهرة، وهما عائلة المرغنية وعائله عاطف الريس.

وترجع أسباب الكفن إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين منذ فترة داخل أحد الملاهي الليلية يتبع عائلة "الريس"، قام على إثرها أصحاب الملهى بالتعدي على شخص آخر يدعي "عزت المرغيني"، وعقدت جلسة صلح ولكن تم إهانة المجني عليهم تحت تهديد السلاح.

وتبين من التحريات، أنه عندما وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي، فوجئوا بوجود أشخاص كثيرون بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" يكرهونهم على حمل كفنهم لتقديمه لكبار العائلة، وبموافقة عائلة الريس على تسليم الكفن لعائلة المرغني بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس المتجمهرين ضدهم وإجبارهم على فعل شئ دون موافقتهم والمساس بحريتهم.

وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة لقسم شرطة عين شمس وجرى فحص الفيديو المشار اليه وتحديد المتهمين وتم القاء القبض على عدد من طرفي الواقعة .