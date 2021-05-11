برلماني يثمن خطة تطوير شوارع المقطم: أفضل الدراسات لتطوير شارع 9

أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بحزب مستقبل وطن، ببدء محافظة القاهرة فى تنفيذ بنود الخطة الموضوعة للارتقاء بحى المقطم ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين بالحي وتطوير الحدائق وزيادة المساحة الخضراء بنطاق الحى ورفع كفاءة الحدائق وإضافة بعض اللمسات الجمالية لها.

وأعلن حنفى، في بيان، تأييده لرؤية المهندسة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية التى طالبت فيها بالقيام برفع مساحة الحدائق وإعادة تصميمها للبدء فى تطويرها إلى جانب ضرورة امدادها بمصدر مياه وتوفير الإضاءة اللازمة لها.

تطوير وتجميل ورفع كفاءة

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم، أن تنفيذ مقترح تطوير شارع 9 ورفع جميع الإشغالات والمخلفات والقيام بحملات دورية للوصول إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لجعل هذا الشارع الحيوي والهام يتميز بشكل حضارى ويتمتع بسيولة مرورية.

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم قد أكدت على تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين وتم خلال الاجتماع عرض مقترح لثلاث تصميمات لتطوير شارع 9 مقدما من شركات مختلفه وبعد الدراسة الفنية الوافية للمقترحات المعروضة فقد تم اختيار افضلها لتطوير الشارع.

توسعة شارع 9

وشدد حنفي طه، على أنه وفقًا لدراسة آليات توسعة الشارع عن طريق تصغير حجم الأرصفة الموجودة و ذلك من خلال الاستعانة بالإدارة العامة للمرور لتحديد الاتجاهات إلى جانب مراعاة تنظيف وتنظيم مداخل ومخارج الشوارع وأيضا دراسة كيفية الاستفادة من المساحات الفضاء لاستغلالها كحدائق وساحات انتظار، لافتًا إلى أهمية وتشجيع المشاركة المجتمعية وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية والارتقاء إلى جانب تحقيق الترابط فيما بين المؤسسات المجتمعية والهيئات الحكومية.