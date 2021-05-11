الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بالسعودية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار "أبها" الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة.

وحذر البرلمان العربي في بيان له، من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعد جرائم حرب وخرق للقوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية، والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

 البرلمان العربي يعلن دعمه التام للمملكة العربية السعودية

وجدد البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام في صف واحد إلى جانب السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرمية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

 إدانة عربية

 يأتي هذا فيما أدانت عدد من الدول العربية استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من جانب ميليشيا الحوثي، من بينها مصر، والبحرين، والإمارات

وقالت الخارجية المصرية، في بيان مساء الاثنين، إن مصر تعيد التأكيد على دعمها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت الخارجية المصرية، إلى محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

 تصعيد مستمر

 وكانت ميليشيا الحوثي قد وجهت  أمس الإثنين طائرة مفخخة بدون طيار نحو مطار أبها السعودي لمحاولة تفجيره، إلا أن الدفاعات الجوية بقوات تحالف دعم الشرعية اعترضتها قبل أن تلحق خسائر بشرية يأتي ذلك استمرارا للنهج الذي تتبعه ميليشيات الحوثي بالتصعيد المستمر ضد المملكة العربية السعودية منذ فبراير الماضي، كما اعترضت دفاعات قوات تحالف دعم الشرعية زورق ومسيرة مفخخة أمس الإثنين.

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