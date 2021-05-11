مجلة سياحية عالمية ترشح مصر وجهة سياحية إسلامية في شهر رمضان

فوانيس وزينة..

رشحت مجلة السفر والسياحة العالمية ترافل ديلي نيوز مصر كوجهة سياحية اسلامية مميزة خاصة في شهر رمضان المبارك داعية السياح المسلمين من كل مكان لزيارة مصر في شهر رمضان المبارك حيث يختلف هذا الشهر في رمضان ويكون له طابع مختلف.

وتابعت المجلة: بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى الجالية المسلمة ويدينون بالإسلام ، فإن شهر رمضان هو أقدس شهر و ليس الأمر أن المسلمين ينتظرون رمضان فقط ، لأنه أكثر الأوقات الروحية بالنسبة لهم، حتى غير المسلمين يتطلعون بشغف إلى هذه الفترة للسفر إلى بعض الأماكن الجميلة.

حيث يعتبر شهر رمضان في الدول الإسلامية شهر نابض بالحياة كما ستشهد أشياء كثيرة تفوق توقعاتك بمجرد زيارة إحدى هذه الوجهات السياحية في وقت يصوم فيه المسلمون من شروق الشمس إلى غروبها.

مكة المكرمة

بالنسبة لكل المسلمين، مكة هي أقدس المدن الإسلامية في جميع أنحاء العالم حيث تعتبر مكة مسقط رأس النبي محمد و بشكل عام بغض النظر عن الدين ، يحب السياح السفر إلى هذا المكان خلال شهر رمضان ، حيث يضم أقدس موقع للحج الإسلامي، كما يتغير المظهر العام لمكة المكرمة بشكل كامل خلال هذا الوقت قبل عيد الفطر و تبدو المدينة السعودية مذهلة وتنشط إلى حد كبير.

دبي

يحب 3 من أصل 5 سائحين السفر إلى دبي لمشاهدة أماكنها الخلابة وتجربة الحياة الليلية المذهلة إلى جانب التسوق كما ان هذه المدينة بالذات هي وجهة سياحية مفضلة لأن الناس من مختلف أنحاء العالم يزورونها على مدار العام، ومع ذلك ، خلال شهر رمضان المبارك ، تبدو دبي أكثر جاذبية.

حيث يستمتع السكان الأصليين بوجبات شهية مع الأصدقاء والعائلات في المطاعم والمنازل بعد غروب الشمس خلال شهر رمضان. و ستعتز بكل لحظة تقضيها في هذه المدينة الرائعة في دبي في وقت يحتفل فيه المسلمون بأكثر المناسبات احترامًا لهم.

القاهرة

تتزين شوارع القاهرة وممراتها وممراتها بفوانيس زخرفية خلال شهر رمضان و ستشهد إذا قمت بزيارة هذه المدينة القديمة في أي وقت خلال أهم شهر حسب الإسلام أن السكان الأصليين أضاءوا الفوانيس عند غروب الشمس ، مما يدل على انتهاء الصيام ، وإيقافها عند الفجر.

كما تنتعش المتاجر في الأسواق الرئيسية بالمدينة ، حيث تبيع مجموعة واسعة من الأشياء ، بما في ذلك الحلي والملابس والأدوات اليدوية والأطعمة وما إلى ذلك واختتمت المجلة أن العاصمة المصرية تكتسب مظهرًا جديدًا تمامًا خلال شهر رمضان.