11 قتيلا بينهم 9 أطفال في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 11 شخصًا بينهم 9 أطفال في حادث إطلاق نار مروع داخل مدرسة وسط روسيا، وفقاً لوكالة تاس الروسية.

وقُتل 11 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في قازان بوسط روسيا، مما تسبب في سقوط عدد من الجرحى أيضاً، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وفي التفاصيل، فإن الهجوم على المدرسة أسفر عن مقتل 11 بينهم 9 أطفال وتم نقل 16 شخصا إلى المستشفى.

وأضافت أن 2 من التلاميذ القتلى في حادث إطلاق النار توفيا بعد أن قفزا من نافذة الطابق الثالث.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن "شخصين لم تحدد هويتهما أطلقا النار، وفق المعلومات الأولية، وهناك ضحايا".

وأضافت الوكالة أن دوي انفجار سُمع بالمدرسة الواقعة في مدينة قازان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر قوله إنه كان هناك مهاجمان وقد قتلا.

عملية إطلاق نار مروعة في روسيا العام الماضي

وكانت قد تعرضت روسيا العام الماضي لعملية إطلاق نار مروعة، حيث صرح مسؤولون محليون بأن جنديا قتل ثلاثة أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا.



ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله إن "عسكريا أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".



وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث، ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.



وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.



فيما أشارت بيانات لوزارة الداخلية إلى أن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما، وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.