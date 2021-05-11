منتصف مايو.. التشيك تخفف قيود السفر لمن تلقى لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة التشيكية، بيتر أرينبيرجر، أنه سيتم تخفيف قيود السفر على مواطني جمهورية التشيك، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من منتصف مايو الجاري.



وقال أرينبيرجر -حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الثلاثاء- إنه اعتباراً من 15 مايو الجاري، سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا من السفر إلى ألمانيا والنمسا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.



وتسعى الحكومة التشيكية للتفاوض على اتفاقيات ثنائية مماثلة مع كرواتيا واليونان وبلغاريا، والتي تعد من بين أكثر الوجهات التي يقبل عليها مواطنو التشيك في موسم العطلات.



يشار إلى أن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي اللقاح في جمهورية التشيك حتى الآن، كما أنه تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف لقاح في البلاد بشكل عام.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.