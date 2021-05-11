بينهم 9 أطفال وامرأة.. ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال لقطاع غزة لـ 24 شهيدًا

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيداً، بينهم 9 أطفال، وامرأة، وإصابة أكثر من مئة آخرين، بينهم حالات خطيرة، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت الصحة الفلسطينية -في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- أن شابا استشهد في مدينة خان يونس، ما يرفع عدد حصيلة الشهداء إلى 24.

استهداف طيران الاحتلال قطاع غزة



واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأشارت الكيلة إلى أن الوزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في القطاع لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.



أحداث القدس

ووقعت صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة، خاصة داخل حي "الشيخ جراح"، وتصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.

وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بانتهاكات المسجد الأقصى والتضييق على المصليين الفلسطينيين خلال وصولهم إليه، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وامتدت لمحاولات تهجير أسر فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

حريق الأقصى



واندلع أمس حريق في ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية باشتعال النيران بشجر قرب المسجد الأقصى بعد مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من الوضع في إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات في القدس والحرم الشريف.

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.