التشيك تعتزم تخفيف قيود كورونا 17 مايو

أعلن نائب رئيس الوزراء التشيكي، كاريل هافليتشيك، عزم الحكومة تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اعتبارا من 17 مايو الجاري.



وأوضح هافليتشيك -حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الثلاثاء- أنه وفقا للإجراءات الجديدة، يمكن إعادة فتح حدائق المطاعم بشرط ألا تقل المسافة بين الطاولات عن متر ونصف، وعدم السماح بوجود أكثر من أربعة أشخاص على الطاولة الواحدة، كما سيتم مطالبة الزبائن بتقديم شهادة تفيد بحصولهم على التلقيح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أو تكون بحوزتهم نتيجة مسحة سلبية، وذلك اعتبارًا من 17 مايو الجاري.



كما من المقرر أن تتمكن الفنادق من إعادة فتح أبوابها بعد 24 مايو الجاري، كما سيسمح بإقامة الفعاليات الداخلية لما يصل إلى 500 شخص اعتبارًا من ذلك التاريخ.



يشار إلى أن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي اللقاح في جمهورية التشيك حتى الآن، كما أنه تم توزيع أكثر من 6ر3 ملايين لقاح في البلاد بشكل عام.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات