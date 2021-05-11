الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

18.7 % نسبة الشيخوخة بين الصينيين.. وإجمالي السكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة

نسبة الشيخوخة بين
نسبة الشيخوخة بين الصينيين

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الصينيين البالغين من العمر 60 عاما فما فوق يمثلون18.7% من إجمالي السكان، وذلك بزيادة 5.44 نقطة مئوية عن مستوى عام 2010.


وقال رئيس الهيئة "نينغ جي تشه" -في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج بيانات التعداد السكاني الصيني السابع الذي أُجري العام الماضي- إن إجمالي عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر بلغ 264.02 مليون نسمة، من بينهم 190.64 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، ما يمثل 13.5% من إجمالي السكان.


وأضاف تشه أن البيانات تظهر أن شيخوخة السكان الصينيين تعمقت بشكل أكبر، وستواجه الصين ضغطا مستمرا لتحقيق تنمية سكانية متوازنة طويلة الأجل.


وتابع تشه أن بيانات التعداد السكاني أظهرت أيضا أن 63.35% من سكان البلاد تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاما، بينما تبلغ نسبة الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاما 17.95%، بزيادة1.35 نقطة مئوية عن مستوى عام 2010.


وأشار تشه إلى أن عدد سكان الصين وصل إلى 1.41178 مليار نسمة، بزيادة 0.53% سنويا و5.38% عن مستوى عام 2010، وأن "عدد سكان الصين سيبلغ ذروته في المستقبل، ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى سيحدث ذلك على وجه التحديد".


وأوضح تشه أنه بناء على الاتجاه الديموغرافي في السنوات الأخيرة، سيستمر النمو السكاني في الصين في التباطؤ، وسيتأثر هذا النمو بعوامل مثل الهيكل العمري، وأفكار الناس حول إنجاب الأطفال، والسياسات السكانية للحكومة، وتكلفة الإنجاب وتربية الأطفال، والخدمات الطبية والظروف الصحية للشعب.


ويعتبر معدل النمو السكاني الحالي أقل قليلا من متوسط النمو السنوي البالغ 0.57% من 2000 إلى 2010، فيما لا تشمل الأرقام المذكورة سكان هونج كونج وماكاو وتايوان والأجانب الذين يعيشون في 31 من المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات بالبر الرئيسي الصيني.

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