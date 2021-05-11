الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف غربي قطاع غزة

الزوارق الحربية الإسرائيلية
الزوارق الحربية الإسرائيلية

قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، منذ قليل، مناطق غربي قطاع غزة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الاحتلال المزيد من فرق المدفعية في محيط قطاع غزة، الذي شهد تصعيدا في الساعات الأخيرة أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا في عشرات الغارات الإسرائيلية.

فيما اعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 8 فرق من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 150 موقعا لحركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية.

على جانب آخر، دعت الصين مجلس الأمن إلى تأكيد التزامه ودعمه الثابت لحل الدولتين، وأن يدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين لصالح السلام والاستقرار.

وقال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون -في تصريح لتوضيح موقف بلاده بشأن الوضع في القدس الشرقية خلال المشاورات الطارئة والمغلقة لمجلس الأمن، نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن "الصين تشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد التوترات وأعمال العنف في القدس الشرقية". 

وأشار إلى أن "الاشتباكات الخطيرة في الأيام الماضية مثيرة للقلق. وتدين الصين العنف ضد المدنيين، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال والتصريحات الاستفزازية، وتشجع على اتخاذ إجراءات فورية نحو وقف التصعيد".

وأضاف جيون "يتعين على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف والتهديدات والاستفزازات ضد المصلين المسلمين. ويجب الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس واحترامها دائما. ويساور الصين قلق عميق إزاء الإخلاء الذي يلوح في الأفق للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح وحي سلوان في القدس الشرقية. وإن الصين تحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء وكل الأنشطة الاستيطانية".

 

فلسطين القدس الإعتداء على سكان حي الشيخ جراح الإحتلال الإسرائيلي إدانة انتهاكات الاحتلال

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