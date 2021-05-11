السعودية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا بما في ذلك من الأطفال.



ودعت المملكة، وفقا لقناة " العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.



كما جددت التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



حريق الأقصى



واندلع أمس حريق في ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية باشتعال النيران بشجر قرب المسجد الأقصى بعد مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من الوضع في إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات في القدس والحرم الشريف.

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.

أحداث القدس

ووقعت صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة، خاصة داخل حي "الشيخ جراح"، وتصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.

وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بانتهاكات المسجد الأقصى والتضييق على المصليين الفلسطينيين خلال وصولهم إليه، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وامتدت لمحاولات تهجير أسر فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.