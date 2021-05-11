«حنفي»: حجر صحي للقادمين إلى السعودية من الدول المسموح القدوم منها

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الداخلية السعودية أصدرت بيانا أوضحت خلاله أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها أعتباراً من الخميس 20 مايو 2021 الموافق 8 شوال 1442.

وأضاف أن هيئة الصحة العامة "وقاية" قامت بتحديث "البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية لكي تتناسب مع الإجراءات الجديد التي ستتبع من قبل الدولة السعودية .

وأوضح حنفي في بيان له، أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناه إلى المملكة عبر تعميم وجهته إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وذلك إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يعلق القدوم بها ، على أن يكون الحجر الصحي المؤسسي على نفقتهم الخاصة وستكون ضمن سعر التذكرة وشهادة فحص فيروس كورونا (PCR) لا تتجاوز (72) ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر،

فيما يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناه الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة لفترة حجر شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم .



وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، ألزمت الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناه لمدة سبعة أيام على أن يجري مسحة في اليوم السادس تكون نتيجتها سلبية .

وأوضح أنه يستثنى من ذلك المواطنين والمواطنات السعوديين وزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة السعودية والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة ، ومن يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم ، ومن لهم علاقة بسلاسل الإمداد الصحي، والعمالة المنزلية المرافقة لمقيم محصن والمحصنون ، وأطقم السفن البحرية وطواقم الملاحة الجوية، والمرافقون دون سن 18 عاماً ، والوفود الرسمية ، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، على أن يطبق على الفئات المستثناه الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة السعودية مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم ، ماعدا المحصنين.



وقال إنه كما يجب على جميع القادمين إلى المملكة ( غير المحصنين ) الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة .