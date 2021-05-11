الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2208 إصابات جديدة و119 وفاة بكورونا في أوكرانيا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و124 ألفا و535 إصابة.


وأفادت بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و631 حالة وفاة بعد تسجيل 119 وفاة خلال الساعات الأخيرة.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و777 ألفا و370 شخصا بعد تسجيل 8 آلاف و617 حالة تعاف في الـ 24 ساعة الماضية.


وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.
 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830  ألفًا و  716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.


وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أعراض الإصابة بكورونا كورونا حول العالم كوفيد-19 كورونا فيروس كورونا الصحة الأوكرانية أوكرانيا

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