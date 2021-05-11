113 وفاة و3084 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان 3 آلاف و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 864 ألفا و557 حالة.



وأشار المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، إلى أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 113 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و106 وفيات.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 766 ألفا و492 شخصا، بعدما تماثلت 4 آلاف و387 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 78 ألفا و959 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.