الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اقتصاد الفلبين يواصل انكماشه للربع الخامس على التوالي

الفلبين
الفلبين

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، استمرار انكماش الاقتصاد الفلبيني للربع الخامس على التوالي، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأعلنت هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل انكماشه بمعدل 0.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


كما سجلت قطاعات الاقتصاد الرئيسية الثلاثة انكماشا خلال الربع الأول حيث انكمش قطاع الزراعة بنسبة 1.2% وقطاع الخدمات بنسبة 4.4% والصناعة بنسبة 4.7% بحسب هيئة الإحصاء.


في الوقت نفسه تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الفلبين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8% سنويا وتراجعت الصادرات بنسبة 9% وتراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 18.3%.


في المقابل زاد الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول بنسبة 16.1% سنويا.


وجاء معدل الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول أعلى من توقعات المحللين، مما يشير إلى أن اقتصاد الفلبين سيحتاج إلى وقت أطول مما كان يعتقد سابقا للتعافي من الأزمة الحالية.


كان الاقتصاد الفلبيني قد سجل خلال العام الماضي انكماشا بمعدل 9.6% وهو أسوأ أداء له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وانكمش الاقتصاد بمعدل بلغ 17% خلال الربع الثاني من العام الماضي، في ذروة إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا.


وتخفف الحكومة حاليا إجراءات الإغلاق وسمحت باستئناف النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد منذ العام الماضي. ولكن في مارس الماضي أعيد فرض إجراءات مشددة في منطقة العاصمة مانيلا و4 أقاليم مجاورة بسبب  ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس. ومن المقرر استمرار هذه القيود حتى 14 مايو الحالي. 

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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