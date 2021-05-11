الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

«هارلي ديفيدسون» تعتزم طرح علامة تجارية للدراجات الكهربائية

دراجة
دراجة

أعلنت شركة الدراجات البخارية الأمريكية الفارهة هارلي ديفيدسون مساء أمس الاثنين اعتزامها إطلاق علامة تجارية في مجال الدراجات النارية التي تعمل بمحرك كهربائي.


تحمل العلامة التجارية الجديدة اسم لايف واير وتستهدف "الريادة وتحديد اتجاه السوق" في عالم المركبات الكهربائية على حد قول يوخن تسايتس، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية في بيان صحفي.


تأتي دراجات لايف واير الكهربائية لتكون أول دراجة نارية بمحرك كهربائي من ديفيدسون والتي سبق الكشف عنها في 2019 خلال فاعليات معرض لاس فيجاس الدولي للأجهزة الإلكترونية.
ويتم تطوير وإنتاج هذه الدراجات بالاشتراك مع شركة باناسونيك اليابانية للإلكترونيات.


ومن المقرر أن تطلق هارلي ديفيدسون علامتها التجارية الجديدة لايف واير رسميا يوم 8 يوليو المقبل على أن تكشف عن أول دراجة كهربائية تحمل العلامة التجارية يوم 9 تموز/يوليو خلال المعرض الدولي للدراجات النارية.


ولم يتم حتى الآن الكشف عن مواصفات الدراجات الجديدة.


وتكافح هارلي ديفيدسون منذ سنوات بسبب صورتها الذهنية كشركة عتيقة وأن عملاءها من كبار السن المحافظين.


وتحاول الشركة استقطاب شرائح أكثر شبابا من خلال الدراجات الكهربائية والمنتجات العصرية والأكثر حداثة.


وشهد أداء الشركة تحسنا كبيرا مؤخرا، حيث أعلنت زيادة أرباحها بأكثر من 270% سنويا خلال الربع الأخير، لتصل إلى 259 مليون دولار، في حين زادت المبيعات بنسبة 10% إلى 4ر1 مليار دولار.
 

هارلي ديڨيدسون

 

شركة هارلي ديڨيدسون، هي شركة أمريكية مُصنعة للدراجات النارية. تأسست في ميلواكي، ويسكنسن، خلال العقد الأول من القرن العشرين. 

 

وتعد واحدة من كُبرى الشركات المُصنِعة للدراجات النارية بالولايات المتحدة والمتبقية في الإنتاج إلى الآن بعد تجاوزِها لفترة الكساد الكبير. 

 

كما نجت هارلي ديفيدسون من فترة ضعف مراقبة الجودة والمنافسة من الشركات اليابانية.

 

وتبيع الشركة اليوم الدراجات النارية من الوزن الثقيل ذات سعة أكثر من 700 سي سي فقط، والمصممة للترحال والتجوال على الطرق السريعة. 

هارلي ديفيدسون شركة الدراجات البخارية الأمريكية الفارهة الدراجات النارية إطلاق علامة تجارية المركبات الكهربائية

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