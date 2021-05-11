حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الثلاثاء 11مايو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 على النحو التالي:

الجوزاء

مهنيًا: تنسى خيبة أمل سابقة، فتطلّ على يوم أكثر وعدًا على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّرًا مهما ومفاجآت إيجابية.

عاطفيًا: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج أو ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر.

صحيًا: أنت مدعو على اقتراب فصل الصيف إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يوميًا.

الميزان

مهنيًا: تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الأضواء على مهاراتك القيادية والإدارية، وعلى شجاعتك في اتخاذ المبادرة نحو التسوية والحلّ.

عاطفيًا: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك إلى التريّث وعدم التصرف معه بعشوائية.

صحيًا: تراودك بين الحين والآخر.

الدلو

مهنيًا: كن حذرًا من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل على عكس الأيام السابقة.

عاطفيًا: إمكانات عاطفية ابتداءً من اليوم، تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة.

صحيًا: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما وأنهم يتميزون بالمرح ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيف.

تنحصر هواياتهم في الكتب، ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران، يميلون إلى حب الاطلاع و إلى المطالعة، المثالية والديناميكية من أبرز صفاتهم، وأخيرًا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.