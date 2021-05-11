حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 11 مايو 2021
قدمت عالمة الفلك وخبيرة الابراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 على النحو التالي.
الحمل
مهنياً: تبدأ خطة جديدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة كالمعتاد.
عاطفياً: تحسم أمرك وتباشر مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تنتهي بارتباط جدّي.
صحياً: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.
الثور
مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة تلقى على عاتقك، لكنك تظهر أنك على قدر تلك المسؤوليات.
عاطفياً: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.
صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.
الجوزاء
مهنياً: تنسى خيبة أمل سابقة، فتطلّ على يوم أكثر وعدًا على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت إيجابية.
عاطفياً: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر.
صحياً: أنت مدعو على اقتراب فصل الصيف إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يومياً.
السرطان
مهنياً: إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.
عاطفياً: اذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافئ وإيجابي.
صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط أو تردّدت في اتخاذ الخطوة.
الأسد
مهنياً: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروف.
عاطفياً: قد تتراجع حرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط وربما يحدث فراق بين الطرفين.
صحياً: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده.
العذراء
مهنياً: تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية.
عاطفياً: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكنك تتوصل إلى التعامل معها كما يجب.
صحياً: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك.
الميزان
مهنياً: تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الأضواء على مهاراتك القيادية والإدارية وعلى شجاعتك في اتخاذ المبادرة نحو التسوية والحلّ.
عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك إلى التريّث وعدم التصرف معه بعشوائية.
صحياً: تراودك بين الحين والآخر بعض المشاكل الصحية.
العقرب
مهنياً: تأثيرات القمر الجديد من الثور صعبة تجعلك معرّضاً لبعض الاهتزازات والتعب والملل والضجر والانزعاج وتتطلب منك المرونة والدبلوماسية حتى تتجنب تأزيم الأمور.
عاطفياً: قد تمرّ بأزمة وتعيد النظر في العلاقة، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حولك، حتى لو لم تكن معنياً بهما.
صحياً: المغريات كثيرة وقد تجعلك تضعف أمامها، المطلوب المقاومة والإرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية.
القوس
مهنياً: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.
عاطفياً: تكون متحمّساً لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز.
صحياً: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيداً، إشارات إيجابية في هذا النطاق.
الجدي
مهنياً: وجود القمر الجديد في الثر يقدم لك المكاسب والأرباح ويشجعك على الاستمرار وتكثيف الجهود لتحقيق المكاسب المالية وعلى اقتحام المجهول بدون خوف أو تردد.
عاطفياً: استشر الشريك ولا تكن منطوياً، وابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح.
صحياً: ليكن القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم عنوانك اليومي للمحافظة على صحتك.
الدلو
مهنياً: كن حذراً من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل على عكس الأيام السابقة .
عاطفياً: إمكانات عاطفية ابتداءً من اليوم، تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة.
صحياً: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.
الحوت
مهنياً: تعيش يوما مميزا يزودك بمعنويات مرتفعة وعزيمة هائلة واندفاع رائع فترة مميزة من النجاح والتألق تبرز خلالها مواهبك، وتحقق فيها بعض الأمنيات.
عاطفياً: تخيب آمالك اليوم قليلاً وتشعر بالتعب نتيجة مجهود ضاع سدى، وتبدو مضطرباً بسبب بعض الأوضاع المتعثرة.
صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.