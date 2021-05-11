محافظ الوادى الجديد يلغى قرار تعديل مواعيد الغلق لعدم الالتزام بالقيود

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالمواعيد التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساءََ، وإلغاء الاستثناء للساعة الحادية عشر وذلك اعتبارًاَ من اليوم، نظرًا لما تلاحظ خلال المرور الميداني من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتكدس المواطنين بالمحال التجارية.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد قرر السبت الماضي تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلي الساعة ١١ مساءََ بدلًا من ٩ مساءََ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة نهارا في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهارًا بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها، مهيبا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أعلنت عددا من القرارات بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساءً، والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضًا سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث ستكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.