الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يلغى قرار تعديل مواعيد الغلق لعدم الالتزام بالقيود

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالمواعيد التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساءََ، وإلغاء الاستثناء للساعة الحادية عشر وذلك اعتبارًاَ من اليوم، نظرًا لما تلاحظ خلال المرور الميداني من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتكدس المواطنين بالمحال التجارية.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد قرر السبت الماضي تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلي الساعة ١١ مساءََ بدلًا من ٩ مساءََ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة نهارا في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهارًا بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها، مهيبا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أعلنت عددا من القرارات بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساءً، والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة. 

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضًا سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث ستكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

 

FB_IMG_1612468940322
FB_IMG_1612468940322
عودة العمل مجلس الوزراء إغلاق المحال التاسعة مساء إلغاء الإستثناء فيروس كورونا الوادي الجديد

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

الهند.. الأطباء يحذرون من استخدام روث البقر فى علاج كورونا

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

معرض لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى كفرالجنيدى بالغربية.. اليوم

محافظ الوادى الجديد يلغى قرار تعديل مواعيد الغلق لعدم الالتزام بالقيود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين