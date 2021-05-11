«ذا ناشيونال» ترصد: كيف يحتفل النوبيون فى أسوان بشهر رمضان؟

رصدت مجلة ذا ناشيونال كيف يحتفل أهالي النوبة في أسوان بشهررمضان؟، لاسيما وأن النوبيين في مصر لديهم طقوس خاصة بهم للاحتفال بالشهر الكرمي.

وتابعت ذا ناشيونال: "يحظى حلول شهر رمضان بأهمية خاصة بالنسبة لتضاؤل ​​عدد السكان النوبيين في مصر ،وأضافت ذا ناشيونال، يتركز النوبيين الان فى ثلاث قرى على ضفاف النيل في أسوان.. وتسمى إحدى هذه القرى تنقار (أو تنغار كما يسميها السكان المحليون) ، وهي أكبر القرى النوبية في أسوان ويطلق عليها اسم القرية السجينة نظرالموقعها بين السد العالي في الشمال والسد المنخفض إلى الجنوب، بالإضافة إلى غرب سهيل".

وأضافت: "تعد هذه القرى من الأماكن القليلة على وجه الأرض حيث يمكن للنوبيين التواصل مع تراثهم الطويل والمعقد، والذي بدأ في صعيد مصر حوالي 2500 قبل الميلاد. أن منازل النوبة تخطف الأأنظار، حيث المنازل ذات الألوان الزاهية مع التلال التي اقيمت عليها المنازل".

وتابعت: "وعن شهر رمضان قالت ذا ناشيونال لقد تمكن النوبيون اليوم من مزج العقيدة الإسلامية مع تقاليدهم القديمة مما أدى إلى عدد من الطقوس والأطباق الفريدة".

وقال حمادي شكندي، طاه من قرية تنقار لذا ناشيونال: "يواصل شباب القرية الحفاظ على تقاليدنا القديمة في كل شهر رمضان ويبدأون في قراءة سورة من القرآن كل يوم قبل صلاة العصر، ثم يتجهون إلى ضفاف نهر النيل حيث يساعدون في تحضير الطعام للإفطار ".

واستكملت المجلة: "أما النصف الثاني من شهر رمضان فيحمل أهمية خاصة للمجتمعات النوبية في مصر، والتي جعلت تقليدًا يتمثل في كسر صيامها أثناء النهار بإفطار جماعي يحضره كل فرد من أفراد القرية، وكل عام، يتناوب السكان المحليون على استضافة مأدبة للجميع.. كما يتناوب السكان المحليون على دفع تكاليف الوجبات الجماعية بحيث يتم تقسيم التكلفة بالتساوي بينهم وتكون أبوابهم مفتوحة دائمًا للجيران والغرباء على حدٍ سواء".

وقال أحمد ماركيب، 50 عاما، من سكان مدينة عيسى لصحيفة "ذا ناشيونال": "أجواء رمضان مختلفة في النوبة ولها طابع خاص.. وتتولى النساء إعداد الطعام الذي يتكون من عدد من الأطباق غير الموجودة في أماكن أخرى في مصر.. أشهر الأطباق النوبية التي نمتلكها هي الجاكود وهي وجبة تكون من الملوخية أو السبانخ مع البامية، فضلا عن العصيدة والسلات والجابوري".

وتابع: "كما يعتبر الأبرية أو الأبريق والحلومر من المشروبان النوبية المفضلة لدى أهل النوبة وتحديدا في شهر رمضان لأنها تمنع العطش".