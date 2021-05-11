«الفخرانى» يعود للإنتاج السينمائى.. الحلقة 28 من مسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، حيث بدأ "مسعد" الفنان رامز أمير في إعادة التفكير حول رفضه أبوة "نجيب باشا" الفخراني، ورفضه فكرة المعيشة معه في القصر الخاص به، ووعد الفخراني، أن يفكر في الأمر مرة أخرى ويحاول التقرب منه.

ومن جهة أخرى، ما زال يرفض "مسعد" فكرة الارتباط بنانسي التي تجسدها رنا رئيس ابنة شقيقة نجيب باشا خلال الأحداث، والتي تحاول بكل الطرق التقرب من "مسعد" وإقناعه أنها تحبه وعلى استعداد بالارتباط به تحت أي ظرف حتى وإن لم يكن ابن خالها "نجيب"، ولكن مسعد لا يتجاوب معها رغم حبه لها، فتتركه وترحل وهي في حالة استياء شديدة.



"سعيد" يعيد المليون جنيه لـ"نجيب باشا"

ذهب "سعيد" الفنان إسلام إبراهيم، إلى قصر "نجيب" ليعيد له المليون جنيه الذي كان حصل عليه منه، ووعده باستثمار المبلغ وربح أموال كثيرة، وبالفعل وفى وعده ليقوم "نجيب" برفض استلام المبلغ وفاجأه أنه يريد مشاركته في مشروعه، من باب التحفيز، وطلب منه أن يعيش معه في القصر، سرعان ما رحب "سعيد" واعتذر لنجيب، خاصة أنه كان قد قام في الحلقات السابقة بتهديد "نجيب" ليكتب له شيك بمليون جنيه تعويضًا عن الحياة التي عاشها، ووافق واشترط عليه أن يعيد المليون جنيه له بعد عام سواء نجح أو فشل، واشترط عليه ألا يراه مرة أخرى خلال السنة، لكنه عاد قبل مرور العام ومعه المليون جنيه.

"الفخراني" يعود للإنتاج السينمائي من أجل "سعد"

قرر "سعد" الفنان كريم عفيفي، أن يذهب الى "نجيب" ويخبره انه ما زال يعيش حالة من التخبط؛ بسبب ما فعلته والدته "شفيقة" تجسدها الفنانة هالة فاخر، والتى تركته منذ صغره إلى أسرة أخرى تربيه، وهذا ما تفاجأ به بعدما وصل بلغ من العمر ٣٠ عامًا، ويطلب منه "نجيب" أن يمكث معه في القصر، كونه زوج والدته وفي مقام والده، سرعان ما يوافق "سعد".

ومن جانبه، يقرر "نجيب" أن يعود للتوزيع السينمائي في تحقيق حلمه ليصبح نجمًا مشهورًا، ويطلب من أحد صناع السينما إنتاج فيلم خاص بطولة مسعد، وطلب من المنتج أن يعطيه أجر مليون جنيه، خاصة أن نجيب يمتلك ثروة وممتلكات ضخمة، تعود لعائلة جاءت إلى مصر قبل 120 سنة وأدخلوا الفن إلى مصر، جده اشترى مسارح كثيرة ووالده اشترى سينمات، وكلاهما تزوجا من راقصات، أما هو فلديه أشهر مولات وسينمات في مصر.

ومن المتوقع، أن تتصاعد الأحداث، خلال أخر حلقات المسلسل بترابط علاقة "نجيب زاهي زركش" بالثلاثي "سعيد وسعد ومسعد" أولاد شفيقة تجسدها الفنانة هالة فاخر، والتى اعترفت لنجيب قبل وفاتها أنه لديه ابن منها، وهو واحد بين الثلاثي لكنها لم تقل له من قبل خوفًا من ردة فعله وطردها من القصر، وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عامًا دون زواج، وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.



فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزي،ن منهم أنوشكا، وهالة فاخر، ومحمد محمود، إسلام إبراهيم، ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخرانى.