استطلاع حديث: 63% من الأمريكيين راضون عن أداء بايدن

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" بالتعاون مع مركز أبحاث الرأي في جامعة شيكاغو، عن مدى رضا الشعب الأمريكي عن أداء الرئيس جو بادين بعد أقل من خمس شهور على دخوله البيت الأبيض.

ووفقًا للاستطلاع فقد أبدى 63 بالمئة من الأمريكيين رضاهم عن أداء الرئيس جو بايدن حتى الآن، كما تكشف هذه النسبة عن زيادة نقطتين مئويتين في شعبية بايدن، قياسًا بأواخر مارس الماضي.

كما وجد الاستطلاع أن 96 بالمئة من الديمقراطيين و62 بالمئة من المستقلين و23 بالمئة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، راضون عن أداء بايدن في أول 3 أشهر في منصبه.

كما أظهر الاستطلاع: أن "الأمريكيين لديهم شعور متزايد بالتفاؤل بشأن نهج البلاد"، حيث قال 54 بالمئة إن الولايات المتحدة "تسير على الطريق الصحيح"، مقابل 44 بالمئة ممن يعتقدون أنها "تتحرك في المسار الخطأ".

ووفق الاستطلاع، فإن موافقة الأمريكيين على أداء بايدن، يدعمها تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد والرعاية الصحية والاقتصاد.

كما وافق 71 بالمئة من الأمريكيين، بمن فيهم 47 بالمئة من الجمهوريين، على أداء بايدن فيما يتعلق بجائحة كورونا،وأبدى 57 بالمئة من الأمريكيين رضاهم عن طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد، بينما عارضها 42 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، فيما وافق 62 بالمئة على أداء بايدن في مجال الرعاية الصحية.

كما كشف الاستطلاع عن عدم رضا الأمريكيين عن أداء بايدن في قضيتين، هما سياسة السلاح والهجرة، وففيما يتعلق بالبنادق، كان 48 بالمئة من الأمريكيين راضون عن تعامل الرئيس مع القضية، مقابل رفض 49 بالمئة.

وكان بايدن قد اتخذ عدد من الخطوات تحت ما يسمى "البنادق الشبحية"، وهي المصنوعة منزليًا ولا تحمل أرقاما تسلسلية ولا يمكن تعقب مصدرها، وذلك في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعي في ولايات جورجيا وكولورادو وإنديانابوليس.