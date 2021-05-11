معرض لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى كفرالجنيدى بالغربية.. اليوم

تُنظم مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية،اليوم الثلاثاء، وبدعم من إحدى الجمعيات الخيرية، معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 300 أسرة بقرية كفرالجنيدى مركز زفتى فى محافظة الغربية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتحت رعاية طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.

وأكدت أماني خالد النادري، مدير المديرية، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على غير القادرين نشاط خيرى تنفذه جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية، بهدف دعم الأسر غير القادرة في تلبية احتياجات أطفالها من الملابس الجديدة، كذلك إدخال الفرحة على هؤلاء الأطفال بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، جدير بالذكر أن الأورمان بمحافظة الغربية انتهى من توزيع كراتين المواد الغذائية، وتوزيع لحوم بلدى على الأسر الأكثر احتياجًا، فى مراكز ومدن المحافظة.

وكانت مديرية التضامن بالغربية، قد أعلنت أنه بدعم مكتب مشروعات جمعية الأورمان بالغربية، تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس ومستلزمات العرائس بالمجان تمامًا على 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية منشاة سليمان بمركز كفر الزيات، فبل إسبوعين.

وأوضحت المديرية، أنه تم خلال المعرض توزيع 1500 قطعة ملابس، بهدف إدخال السعادة على قلوب الآسر الأولى بالرعاية، وأن تنظيم المعارض يأتى في إطار جهود الأورمان المستمرة، تحت إشراف المديرية، لدعم شرائح غير القادرين في قرى محافظة الغربية.

كما سبق وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، عن إقامة معرض لتوزيع الملابس بالمجان على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية سنباط بمركز زفتى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأشارت المديرية إلى أن ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السعادة على قلوبهم، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة حرصًا على السلامة العامة وتماشيًا مع قرارات الحكومة للحماية من فيروس كورونا.