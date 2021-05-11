صحيفة ترشح معالم مصرية لزيارتها فى عيد الفطر

رشحت مجلة جولف نيوز الصادرة باللغة الإنجليزية مصر كوجهة سياحية رائعة لقضاء إجازة عيد الفطر، كما رشحت عددًا من الأنشطة الممكن القيام بها خلال زيارة مصر.

ومن بين الأنشطة التي رشحتها المجلة، القفز بالمظلات فوق الأهرامات، حيث يعد أحد أكثر المناظر الطبيعية شهرة في العالم، مع رؤية أبو الهول - تجربة تحدث مرة واحدة في العمر حيث ترتفع نسبة الأدرينالين مع مشاهدة هذا التاريخ الكبير.

كما رشحت المجلة القيام برحلة نيلية عن طريق الفلوكا للاستمتاع بنهر النيل أحد أطول أنهار العالم.

ومن بين الأنشطة الأخرى أيضا زيارة المسجد الأكثر شهرة في مدينة القاهرة وهو مسجد محمد علي باشا أو المسجد المرمر في قلعة القاهرة وتم بناؤه على الطراز العثماني، وهو أحد المعالم الأولى التي يمكن رؤيتها عند الاقتراب من المدينة من أي اتجاه ويضم فناء المسجد قبر محمد علي باشا وكان برج الساعة الضخم هدية من الملك لويس فيليب من فرنسا في المقابل، قدم محمد علي باشا للملك مسلة الأقصر الموجودة الآن في ساحة الكونكورد في باريس.



زيارة الفسطاط

قالت المجلة إن زيارة مدينة الفسطاط من الأنشطة المختلفة عند زيارة مصر، حيث يوفر مجمع الأديان في مدينة الفسطاط القديمة فرصة فريدة لتجربة التعايش السلمي بين الأديان الثلاثة - الإسلام والمسيحية واليهودية، ويعتبر مجمع الاديان موطن لبعض أقدم المباني الدينية في مصر - مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة وكنيس بن عزرا.

الكنيسة المعلقة، حيث تقف الكنيسة المعلقة فوق الآثار الرومانية في القرن الثاني، وهي واحدة من أقدم الكنائس القبطية وأكثرها شهرة في القاهرة القديمة.

زيارة مسجد عمرو بن العاص، والذي بُني في الأصل عام 641-642 ميلاديًا كمركز لعاصمة مصر حديثة التأسيس، وكان مسجد عمرو بن العاص أول مسجد في أفريقيا ولمدة 600 عام، كان مركزًا مهمًا للتعليم الإسلامي حتى حل محله جامع الأزهر في القاهرة و خلال القرن العشرين، كان رابع أكبر مسجد في العالم الإسلامي.

عرض الصوت والضوء في الهرم، ففي حين أن الأهرامات الضخمة لا بد من زيارتها في قائمة كل مسافر، فإن عرض الصوت والضوء يأخذك في رحلة إلى الوراء آلاف السنين، عندما سار الفراعنة على الأرض.

قصر البارون، تصميم القصر مستوحى من المعابد الهندوسية في جنوب الهند، ويعد قصر البارون إمبان، المعروف أيضًا باسم Le Palais Hindou (القصر الهندوسي)، معلمًا مميزًا في هليوبوليس الحضرية أو منطقة مصر الجديدة حاليا ويعكس القصر المكانة الرفيعة لمالكه، وهو من أبرز المعالم الأثرية في العاصمة، حيث يجتذب معماره الفريد حشود المارة.

قصر عابدين بالقاهرة، صممه المهندس المعماري الفرنسي ليون روسو، تم بناء قصر عابدين عام 1863 على مساحة 25 فدانًا تحت حكم إسماعيل باشا، ثم تحول إلى مقر للحكومة المصرية عام 1872 و تم ترميمه في أواخر عام 1980، والمبنى الرائع هو جزء قيم من تراث البلاد وواحد من أجمل القصور في العالم.

شارع المعز، حيث المزج بين القاهرة القديمة والجديدة وهو أحد أقدم شوارع القاهرة فهو يضم مزيجًا من مساجد ومباني العصور الوسطى جنبًا إلى جنب مع البائعين والمتاجر الحديثة في حي تاريخي محاط بأسوار في القاهرة.

كما رشحت المجلة، المتحف الوطني للحضارة المصرية (NMEC) الذي افتتح حديثا مع أكثر من 50000 قطعة اثرية معروضة و، يعد متحف الحضارة أحد أكبر المتاحف الأثرية وأهمها في العالم والأول من نوعه في الحضارة المصرية بأكملها كما تم نقل اثنتين وعشرين مومياء ملكية إلى هناك مؤخرًا.